НАБУ проведе розслідування щодо обшуків СБУ і передасть результати Генпрокуратурі

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Національне антикорупційне бюро України проведе розслідування щодо дій працівників Служби безпеки України під час обшуків та передасть його результати до Генпрокуратури. Про це на брифінгу повідомив голова НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.