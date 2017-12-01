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НАБУ проведе розслідування щодо обшуків СБУ і передасть результати Генпрокуратурі

НАБУ проведе розслідування щодо обшуків СБУ і передасть результати Генпрокуратурі

Київ • УНН

 • 10315 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Національне антикорупційне бюро України проведе розслідування щодо дій працівників Служби безпеки України під час обшуків та передасть його результати до Генпрокуратури. Про це на брифінгу повідомив голова НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.

“Після цього (затримання агента НАБУ у справі про корупцію в ДМС - ред.) у двох корпоративних приміщеннях НАБУ були проведені обшуки”, — розповів він.

Паралельно були проведені обшуки за низкою адрес, зокрема на конспіративній квартирі приміщень НАБУ.

За його словами, на сьогодні жоден працівник НАБУ не затриманий і стосовно жодного не обирався запобіжного заходу.

“Ми самі проводимо службове розслідування того, що відбулось, і бачимо, які порушення були допущені при цих обшуках — дуже багато було вилучено оргтехніки — флешей і тому подібне, і, щоб не було чергових заяв, що ми мстимося, ми направимо ці матеріали до генеральної інспекції Генпрокуратури України для того, щоб всім цим діям була надана правова оцінка”, — сказав він.

За його словами, таки дії направлені на те, щоб дати “визнати деяким керівникам держави, що йде не міжвідомча війна, а все ж таки йде вжиття всіх можливих заходів, щоб зупинити антикорупційну реформу в Україні”.

Як повідомляв УНН, у шістьох працівників НАБУ правоохоронці провели більше 10 обшуків.

Українські Національні Новини

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