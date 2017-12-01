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НАБУ проведет расследование обысков СБУ и передаст результаты Генпрокуратуре

НАБУ проведет расследование обысков СБУ и передаст результаты Генпрокуратуре

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины проведет расследование в отношении действий сотрудников Службы безопасности Украины во время обысков и передаст его результаты в Генпрокуратуру. Об этом на брифинге сообщил председатель НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.

"После этого (задержание агента НАБУ по делу о коррупции в ГМС - ред.) в двух корпоративных помещениях НАБУ были проведены обыски", - рассказал он.

Параллельно были проведены обыски по ряду адресов, в том числе на конспиративной квартире помещений НАБУ.

По его словам, на сегодня ни один работник НАБУ не задержан и в отношении ни одного не избиралась мера пресечения.

"Мы сами проводим служебное расследование того, что произошло, и видим, какие нарушения были допущены при этих обысках - очень много было изъято оргтехники - флешей и т.п., и, чтобы не было очередных заявлений, что мы мстим, мы направим эти материалы в генеральную инспекцию Генпрокуратуры Украины для того, чтобы всем этим действиям была дана правовая оценка", - сказал он.

По его словам, таки действия направлены на то, чтобы дать "признать некоторым руководителям государства, что идет не межведомственная война, а все же идет принятие всех возможных мер, чтобы остановить антикоррупционную реформу в Украине".

Как сообщал УНН, в шести работников НАБУ правоохранители провели более 10 обысков.

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