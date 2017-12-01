Ситник: у шістьох працівників НАБУ правоохоронці провели більше 10 обшуків
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Днями правоохоронні органи провели понад 10 обшуків стосовно шести співробітників Національного антикорупційного бюро України, затриманих немає. Про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив керівник НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.
“На сьогоднішній день затриманих працівників немає. Люди всі на роботі, вони тримають стрій у цих випробовуваннях, які випадають в ході нашої роботи. Точну кількість обшуків я не скажу, але обшуки стосувалися шести наших працівників і це було декілька адрес. Точну кількість обшуків не скажу. Але більше 10 точно!” — сказав Ситник.
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Нагадаємо, за словами Ситника, СБУ використовувала всі можливі дії для зриву конкретної операції НАБУ по документуванню корупційної схеми в Державній міграційній службі України, СБУ своїми діями зірвала всі спецоперації НАБУ.
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Як повідомляв УНН, Національне антикорупційне бюро України навело фрагменти розсекречених аудіо- та відеоматеріалів у межах спецоперації з викриття корупції у Державній міграційній службі України.
Генеральна прокуратура України та Служба безпеки України, 29 листопада, втрутилися у спецоперацію Національного антикорупційного бюро. Агента Національного антикорупційного бюро затримали під час спроби передачі хабаря Першому заступнику голови Державної Міграційної служби Діні Пімаховій.