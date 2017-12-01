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ГПУ оприлюднила відео щодо спільної спецоперації з СБУ щодо агентів НАБУ

ГПУ оприлюднила відео щодо спільної спецоперації з СБУ щодо агентів НАБУ

Київ • УНН

 • 22813 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України у п'ятницю оприлюднила відео про спільну спецоперація ГПУ та СБУ із запобігання незаконним діям агентів НАБУ. Про це повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган у Facebook, передає УНН.

У відео є посилання на матеріали кримінального провадження і вказано, що 26 вересня цього року до СБУ за власної ініціативи звернулася перший заступник голови ДМС України Діна Пімахова із заявою про вчинення стосовно неї злочину - провокації підкупу. Як зазначається, на підставі наявних матеріалів 27 вересня слідчі ГПУ внесли до ЄРДР відомості про вчинення злочину, СБУ невідкладно розпочали комплекс негласних слідчих (розшукових) дій.

Повідомляється, що було зафіксовано неодноразові факти відмови службовою особою ДМС України про прийняття незаконних рішень щодо виготовлення документів, а також грошової винагороди, що пропонувалася С.Тітєнковим.

На оприлюдненому відеозаписі "Спільна спецоперація ГПУ та СБУ із запобігання незаконним діям агентів НАБУ", зокрема, записані на відео зустрічі і чути діалоги.

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За словами Л.Сарган, під час НСРД з'ясувалося, що "С.Тітєнков входив до складу організованої групи осіб, що сформувалася у вигляді т.зв. "таємного підрозділу" НАБУ під керівництвом колишнього працівника МВС України та з відома очільників антикорупційного бюро".

"Метою діяльності організованої групи було штучне створення умов для одержання неправомірної вигоди службовими особами, їх незаконне притягнення до кримінальної відповідальності та дискредитація, а також подальше позитивне висвітлення результатів та здобутків НАБУ по боротьбі з корупцією", - вказала Л.Сарган.

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Вказано, що групою осіб використовувалась конспіративна квартира для оперативних нарад та розробки подальших планів по незаконному притягненню до кримінальної відповідальності Д.Пімахової через провокацію підкупу.

"Як з’ясувалося, для досягнення своєї мети "агенти" спроможні вийти не тільки за рамки закону, але й етики і моралі. В ході однієї з зустрічей Д.Пімахової з "таємним агентом" НАБУ С.Тітєнковим останній підтвердив факт пропонування службовій особі ДМСУ грошової винагороди в сумі 30 тисяч доларів США. 29 листопада 2017 року близько 19-ї години вечора в одному з громадських місць міста Києва оперативними співробітниками СБУ спільно зі слідчими ГСУ ГПУ при передачі 15 тисяч доларів США першому заступнику голови ДМСУ Д.Пімаховій був затриманий "таємний агент" НАБУ С.Тітєнков", - йдеться у повідомленні Л.Сарган.

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Зазначається також, що одночасно були проведені обшуки на конспіративній квартирі, у таємному офісі другого підрозділу Антикорупційного бюро та за місцем проживання членів т.зв. "таємного підрозділу" НАБУ.

"В ході обшуків в одному із приватних будинків Києва, що служив таємним офісом другого підрозділу НАБУ, незаконно зберігалися та в подальшому були вилучені у великій кількості документи із грифом "таємно" та "цілком таємно", спеціальні технічні засоби для зняття інформації, а також паспорти громадян іноземних держав. Під час обшуку за місцем проживання агента Катерини Сікорської в селі Козин у приватному будинку були вилучені документи із грифом "обмеження доступу", зошити із секретною інформацією про прослуховування об’єктів зацікавленості НАБУ, матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій, які оброблялися за відсутності у агента Катерини допуску до держтаємниці. Результати слідчих дій СБУ та ГПУ, проведених обшуків свідчать про фактичне ігнорування керівництвом НАБУ законодавства у сфері додержання охорони державної таємниці", - сказано у повідомленні.

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Також зазначається, що привертає окрему увагу і приватне життя агента НАБУ Катерини Сікорської. "Їй та близьким членам її родини на правах власності належать три приватні будинки в елітному селищі Козин, престижні автомобілі "Мазератті", "Лексус" та два "Порше Кайєн", придбані останнім часом. 30 листопада 2017 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 369, 370 КК України, таємному агенту НАБУ Сергію Тітєнкову. Слідчі дії тривають", - додала Л.Сарган у повідомленні.

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