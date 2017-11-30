Луценко спростував інформацію про затримання сімох агентів НАБУ

“Інформація про затримання 7 агентів НАБУ не відповідає дійсності. Вчора був затриманий 1 агент НАБУ і зараз продовжує давати покази. Ми маємо право його утримувати відповідно до відведеного законом часу. Інших затримань не було і не планувалося... Правда, одного агента на п’ятому годині обшуку ми знайшли в коробці з-під телевізору, але відпустили”, — сказав Ю.Луценко.

Як повідомляв УНН, у НАБУ заявили про зірвану спецоперацію під прикриттям.

В бюро повідомили, що 29 листопада оперативники СБУ під керівництвом прокурорів ГПУ незаконно затримали детектива. Також зазначалось, що з вечора 29 листопада на зв'язок не виходили сім працівників НАБУ, які виконували оперативне завдання з документування епізоду за участі першого заступника голови ДМСУ.