Луценко опроверг информацию о задержании семерых агентов НАБУ

"Информация о задержании 7 агентов НАБУ не соответствует действительности. Вчера был задержан 1 агент НАБУ и сейчас продолжает давать показания. Мы имеем право его содержать в соответствии с отведенного законом времени. Других задержаний не было и не планировалось... Правда, одного агента на пятом часу обыска мы нашли в коробке из-под телевизора, но отпустили", - сказал Ю.Луценко.

Как сообщал УНН, в НАБУ заявили о сорванную спецоперацию под прикрытием.

В бюро сообщили, что 29 ноября оперативники СБУ под руководством прокуроров ГПУ незаконно задержали детектива. Также отмечалось, что с вечера 29 ноября на связь не выходили семь работников НАБУ, которые выполняли оперативное задание по документированию эпизода с участием первого заместителя председателя ГТСУ.