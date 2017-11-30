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У НАБУ заявили про зірвану спецоперацію під прикриттям

У НАБУ заявили про зірвану спецоперацію під прикриттям

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України та Служба безпеки України незаконно втрутилися у спецоперацію Національного антикорупційного бюро. Про це йдеться в заяві НАБУ, передає УНН.

"ГПУ та СБУ незаконно втрутилися у спецоперацію Національного антикорупційного бюро, спрямовану на виявлення учасників організованого злочинного угруповання у Державній міграційній службі України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в бюро, 29 листопада, під час документування одного з епізодів за участі першого заступника Голови Державної міграційної служби України (далі – ДМСУ), оперативники СБУ під керівництвом прокурорів ГПУ незаконно затримали детектива Національного бюро, який працював під прикриттям. За інформацією НАБУ, йому інкримінують провокацію хабара.

За даними Бюро, відповідно до матеріалів кримінального провадження, посадовець ДМСУ сама неодноразово озвучувала вимогу щодо отримання "заохочення" у сумі тридцять тисяч доларів США. Також повідомляється, що з моменту початку спецоперації у квітні 2017 року, задокументовано ще чимало фактів незаконної діяльності організованого злочинного угруповання у складі діючих та колишніх працівників центрального апарату та територіальних підрозділів ДМСУ.

"НАБУ і САП неодноразово попереджало про ризики для оперативної роботи у зв'язку з відсутністю в Національного антикорупційного бюро права на автономне прослуховування - наразі Бюро може лише використовувати ресурси Служби безпеки України на підставі ухвали суду на прослуховування тієї чи іншої особи", - наголосили у відомстві.

За інформацією НАБУ, наразі плануються затримання та арешти ще трьох детективів Бюро під прикриттям, керівника другого підрозділу детективів, а також керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Крім того, з вечора 29 листопада на зв'язок не виходять 7 працівників НАБУ, які виконували оперативне завдання з документування епізоду за участі першого заступника голови ДМСУ. 

Інформація, поширена на сайті Державної міграційної служби України ввечері 29 листопада, про те, що "агент НАБУ" нібито протягом декількох місяців неодноразово пропонував першому заступнику ДМСУ "великі суми хабарів", не відповідає дійсності.

"З усією відповідальністю, заявляємо, що детективи Національного бюро ніколи не провокували жодного із посадовців ДМСУ на хабар, враховуючи прокурорський нагляд особисто керівництвом САП", - підкреслили в НАБУ.

Крім того, директор Національного бюро та керівник САП мають намір вранці 30 листопада зустрітися з Генпрокурором України.

Як повідомляв УНН, за повідомленням нардепа Мосійчука, Служба безпеки України проводить обшуки в НАБУ.

Українські Національні Новини

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