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Агента НАБУ затримали при передачі хабаря заступнику голови ДМС

Агента НАБУ затримали при передачі хабаря заступнику голови ДМС

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Сьогодні агента Національного антикорупційного бюро затримали під час спроби передачі хабаря Першому заступнику голови Державної Міграційної служби Діні Пімаховій, передає УНН з посиланням на прес-службу ДМС. 

“Сьогодні, під час спроби передачі хабаря Першому заступнику Голови Державної Міграційної служби Діні Пімаховій, був затриманий агент Національного антикорупційного бюро”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що впродовж декількох місяців агент НАБУ, син колишньго народного депутата від Партіі Регіонів Юрія Боярського неодноразово намагався спровокувати Д.Пімахову, пропонуючи великі суми хабарів за прийняття нею незаконних рішеннь щодо легалізації в Україні громадян В‘єтнаму та Ірану, яких навіть не існувало в реальності.

У свою чергу, як повідомляє відомство, Д.Пімахова звернулась із заявою до правоохоронних органів про те, що їй намагаються передати хабар.

Після цього правоохоронцями було проведено комплекс оперативно-розшукових заходів по документуванню злочинної групи.

“В результаті, під час спроби передати першу частину хабаря у розмірі 15 тисяч долларів США, агент НАБУ був затриманий на місці скоєння злочину співробітниками СБУ.   Злочинні дії агента НАБУ по провокуванню підкупу службової особи підпадають під відповідальність передбачену 370 ст. Кримінального Кодексу — провокація підкупу”, — додається в повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії.

Як повідомляв УНН, Печерський районний суд міста Києва переніс розгляд клопотання щодо обрання міри запобіжного заходу бізнесмену Вадиму Альперіну, підозрюваному у спробі надання 800 тис. дол. хабара співробітнику НАБУ. 

Українські Національні Новини

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