Суд переніс розгляд клопотання щодо запобіжного заходу Альперіну на завтра

За інформацією суду, слідча суддя Катерина Москаленко, яка повинна розглядати це клопотання, наразі перебуває у нарадчій кімнаті у іншій справі, у зв'язку з цим слухання клопотання було перенесено на 12 годину 30 листопада.

Варто зазначити, що В.Альперін та його адвокати прийшли до Печерського районного суду столиці.

Раніше Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що ГПУ зареєструвала провадження, в рамках якого зафіксовано "пропозицію відомого одеського контрабандиста Альперіна виплатити 800 тис. дол. хабара керівнику головного підрозділу детективів НАБУ".

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України викрили особу, яка пропонувала співробітнику НАБУ неправомірну вигоду в розмірі 800 тис. доларів.