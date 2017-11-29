Суд перенес рассмотрение ходатайства относительно меры пресечения Альперину на завтра

По информации суда, следственная судья Екатерина Москаленко, которая должна рассматривать это ходатайство, сейчас находится в совещательной комнате по другому делу, в связи с этим слушание ходатайства было перенесено на 12:00 30 ноября.

Стоит отметить, что В.Альперин и его адвокаты пришли в Печерский районный суд столицы.

Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что ГПУ зарегистрировала производства, в рамках которого зафиксировано "предложение известного одесского контрабандиста Альперина выплатить 800 тыс. долл. взятки руководителю главного подразделения детективов НАБУ".

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили лицо, предлагавшее сотруднику НАБУ неправомерную выгоду в размере 800 тыс. долларов.