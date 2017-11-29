Суд перенес рассмотрение ходатайства относительно меры пресечения Альперину на завтра

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 77900 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 67612 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 74825 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 82219 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118098 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115133 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 144103 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107383 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108814 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113357 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Суд перенес рассмотрение ходатайства относительно меры пресечения Альперину на завтра

Суд перенес рассмотрение ходатайства относительно меры пресечения Альперину на завтра

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Печерский районный суд города Киева перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения бизнесмену Вадиму Альперину, подозреваемому в преждложении 800 тыс. долл. взятки сотруднику НАБУ, на 30 ноября, передает корреспондент УНН.

По информации суда, следственная судья Екатерина Москаленко, которая должна рассматривать это ходатайство, сейчас находится в совещательной комнате по другому делу, в связи с этим слушание ходатайства было перенесено на 12:00 30 ноября.

Стоит отметить, что В.Альперин и его адвокаты пришли в Печерский районный суд столицы.

Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что ГПУ зарегистрировала производства, в рамках которого зафиксировано "предложение известного одесского контрабандиста Альперина выплатить 800 тыс. долл. взятки руководителю главного подразделения детективов НАБУ".

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили лицо, предлагавшее сотруднику НАБУ неправомерную выгоду в размере 800 тыс. долларов.

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