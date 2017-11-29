Агента НАБУ задержали при передаче взятки заместителю председателя ГМС

ukru
Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 19525 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 34846 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103559 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111782 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 133093 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107107 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108592 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113268 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117455 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123216 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп планирует восстановить жесткие санкции на экспорт иранской нефти

Трамп планирует восстановить жесткие санкции на экспорт иранской нефти

11 марта, 01:49 • 85654 просмотра
В рф заявили о массовой атаке БПЛА на москву

В рф заявили о массовой атаке БПЛА на москву

11 марта, 02:13 • 93209 просмотра
Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

11 марта, 04:46 • 108644 просмотра
"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

05:39 • 77250 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

06:38 • 99583 просмотра
публикации
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

06:38 • 99572 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

06:00 • 103563 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 112847 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 133096 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 132352 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 101033 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 108790 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 110151 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 115829 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 203159 просмотра
Актуальное
Агента НАБУ задержали при передаче взятки заместителю председателя ГМС

Агента НАБУ задержали при передаче взятки заместителю председателя ГМС

Киев  •  УНН

 • 28987 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сегодня агента Национального антикоррупционного бюро задержали при попытке передачи взятки Первому заместителю председателя Государственной Миграционной службы Дине Пимаховой, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ДМС.

“Сегодня, при попытке передачи взятки Первому заместителю Председателя Государственной Миграционной службы Дине Пимаховой, был задержан агент Национального антикоррупционного бюро”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что в течение нескольких месяцев агент НАБУ, сын бывшего народного депутата от Партии Регионов, Юрия Боярского неоднократно пытался спровоцировать Д.Пимахову, предлагая большие суммы взяток за принятие ею незаконных решений по легализации в Украине граждан Вьетнама и Ирана, которых даже не существовало в реальности.

В свою очередь, как сообщает ведомство, Д.Пимахова обратилась с заявлением в правоохранительные органы о том, что ей пытаются передать взятку.

После этого правоохранителями был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий по документированию преступной группы.

“В результате, при попытке передать первую часть взятки в размере 15 тысяч долларов США, агент НАБУ был задержан на месте совершения преступления сотрудниками СБУ. Преступные действия агента НАБУ по провоцированию подкупа должностного лица подпадают под ответственность предусмотренную 370 ст. Уголовного Кодекса — провокация подкупа”, — добавляется в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНН, Печерский районный суд города Киева перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения бизнесмену Вадиму Альперину, подозреваемому в попытке предоставления 800 тыс. долл. взятки сотруднику НАБУ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКриминал и ЧППроисшествия

Обратиться по вопросам размещения рекламы