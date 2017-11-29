Агента НАБУ задержали при передаче взятки заместителю председателя ГМС
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сегодня агента Национального антикоррупционного бюро задержали при попытке передачи взятки Первому заместителю председателя Государственной Миграционной службы Дине Пимаховой, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ДМС.
“Сегодня, при попытке передачи взятки Первому заместителю Председателя Государственной Миграционной службы Дине Пимаховой, был задержан агент Национального антикоррупционного бюро”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что в течение нескольких месяцев агент НАБУ, сын бывшего народного депутата от Партии Регионов, Юрия Боярского неоднократно пытался спровоцировать Д.Пимахову, предлагая большие суммы взяток за принятие ею незаконных решений по легализации в Украине граждан Вьетнама и Ирана, которых даже не существовало в реальности.
В свою очередь, как сообщает ведомство, Д.Пимахова обратилась с заявлением в правоохранительные органы о том, что ей пытаются передать взятку.
После этого правоохранителями был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий по документированию преступной группы.
“В результате, при попытке передать первую часть взятки в размере 15 тысяч долларов США, агент НАБУ был задержан на месте совершения преступления сотрудниками СБУ. Преступные действия агента НАБУ по провоцированию подкупа должностного лица подпадают под ответственность предусмотренную 370 ст. Уголовного Кодекса — провокация подкупа”, — добавляется в сообщении.
Сейчас продолжаются следственные действия.
Как сообщал УНН, Печерский районный суд города Киева перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения бизнесмену Вадиму Альперину, подозреваемому в попытке предоставления 800 тыс. долл. взятки сотруднику НАБУ.