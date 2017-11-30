В НАБУ заявили о сорванной спецоперацию под прикрытием

"ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе Украины", - говорится в сообщении.

Как отметили в бюро 29 ноября, во время документирования одного из эпизодов с участием первого заместителя Председателя Государственной миграционной службы Украины (далее - ГТСУ), оперативники СБУ под руководством прокуроров ГПУ незаконно задержали детектива Национального бюро, который работал под прикрытием. По информации НАБУ, ему инкриминируют провокацию взятки.

По данным Бюро, согласно материалам уголовного производства, чиновник ГТСУ сама неоднократно озвучивала требование о получении "поощрение" в сумме тридцать тысяч долларов США. Также сообщается, что с момента начала спецоперации в апреле 2017 года, задокументировано еще немало фактов незаконной деятельности организованной преступной группировки в составе действующих и бывших работников центрального аппарата и территориальных подразделений ГТСУ.

"НАБУ и САП неоднократно предупреждало о рисках для оперативной работы в связи с отсутствием у Национального антикоррупционного бюро права на автономное прослушивания - пока Бюро может лишь использовать ресурсы Службы безопасности Украины на основании определения суда на прослушивание того или иного лица", - отметили в ведомстве.

По информации НАБУ, пока планируются задержания и аресты еще трех детективов Бюро под прикрытием, руководителя второго подразделения детективов, а также руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Кроме того, с вечера 29 ноября на связь не выходят 7 человек НАБУ, которые выполняли оперативное задание с документирования эпизода с участием первого заместителя председателя ГТСУ.

Информация, распространенная на сайте Государственной миграционной службы Украины вечером 29 ноября, о том, что "агент НАБУ" якобы в течение нескольких месяцев неоднократно предлагал первому заместителю ГТСУ "большие суммы взяток", не соответствует действительности.

"Со всей ответственностью, заявляем, что детективы Национального бюро никогда не провоцировали ни один из чиновников ГТСУ на взятку, учитывая прокурорский надзор лично руководством САП", - подчеркнули в НАБУ.

Кроме того сообщается, что директор Национального бюро и руководитель САП намерены утром 30 ноября встретиться с генпрокурором Украины.

Как сообщал УНН, по сообщению нардепа Мосийчука, Служба безопасности Украины проводит обыски в НАБУ.