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Заступник голови ДМС розповіла про деталі ситуації із затриманням агента НАБУ

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Заступник голови Державної міграційної служби Діна Пімахова розповіла, що затриманий в результаті спецоперації Служби безпеки разом із Генеральною прокуратурою чоловік, який виявився агентом Національного антикорупційного бюро, зв'язався із її сім'єю декілька місяців тому і пропонував їй вирішення питань у сприянні незаконної легалізації іноземних громадян на території України, на що вона відмовила і повідомила про такі спроби СБУ. Про це вона повідомила під час брифінгу у четвер, передає кореспондент УНН.

"Через декілька місяців моєї роботи до моїх близьких родичів, які мешкають в місті Запоріжжя, зателефонували певні особи з міста Києва, представившись представниками юридичної компанії з приводу придбання майна, оголошення про продаж якого було розміщено у ЗМІ. Через декілька днів ці особи приїхали до Запоріжжя, на зустріч прийшов чоловік, який представився водієм цієї компанії, і сказав, що його влаштовують умови продажу майна, але остаточні рішення він не приймає, через декілька днів прийде його керівник, який наразі, за його словами, перебуває з губернатором Запорізької області, і тоді прийме рішення щодо приймання цього майна", - розповіла вона.

"Він прийшов і представився керівником офісу в Україні арабського інвестиційного фонду "Мубадала", який приїхав відкривати в Україну відповідні представництва і проводити. Сказав, що водій не правильно зрозумів мету використання такого майна, це був мікроавтобус, і він їм потрібен не для купівлі, а для оренди", - додала Д.Пімахова.

З її слів після цього, використовуючи довіру, цей чоловік через певний час познайомився із нею.

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"На протязі декількох місяців спілкування, яке не виходило за межі товаристських відносин і не стосувалося моєї роботи, через декілька місяців він почав пропонувати вирішення питань у сприянні незаконної легалізації іноземних громадян на території України, на що я відмовила. На подальших зустрічах, зокрема створено ним штучно, він продовжив таке пропонування і при цьому зазначив, що за це може бути певна грошова винагорода. Я йому сказала, що за такі дії передбачена відповідальність. А він сказав, що буде змушений звернутися до інших осіб", - розповіла заступник голови ДМС.

"Після цієї зустрічі я абсолютно самостійно звернулася із відповідною заявою до СБУ, що мені як державному службовцю запропоновано хабар представником інвестиційної кампанії під назвою "Мубадала", чоловіком, який має установчі дані Сергій Тетенков, за незаконне сприяння у вирішення незаконної легалізації іноземців на території України. На протязі місяця були проведені відповідні дії під керівництвом СБУ та ГПУ, а саме відбувалися мої зустрічі з Сергієм Тетенковим. У подальшому за результатом завершення такої спецоперації, вчора, 29 листопада, СБУ разом із ГПУ затримали Сергія Тетенкова при спробі передати мені хабар у розмірі 16 тис дол. США", - заявила вона.

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За її словами, у момент затримання цього чоловіка їй стало відомо, що "у нього було вилучені спеціальні технічні засоби, при моїй присутності, а також мені стало відомо, що він має інші установчі дані на ім'я Сергій Боярський. А також він є агентом НАБУ".

"Від себе я хочу зазначити, що ці товариські відносини стосувалися особистого, як справи, як діти, він знав, що я виховую двох дітей і знав, що я ніколи не порушую питань, які стосуються роботи в ДМС, але він наполягав на зустрічах і пропонував в телефонній розмові будь-яку допомогу у вирішенні особистих питань. На що впринципі я ні разу не погоджувалася", - додала вона.

Нагадаємо, у НАБУ заявили, що ГПУ та СБУ незаконно втрутилися у спецоперацію НАБУ.

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