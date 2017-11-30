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Замглавы ГМС рассказала о деталях ситуации с задержанием агента НАБУ

Замглавы ГМС рассказала о деталях ситуации с задержанием агента НАБУ

Киев  •  УНН

 • 20263 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Заместитель главы Государственной миграционной службы Дина Пимахова рассказала, что задержанный в результате спецоперации Службы безопасности вместе с Генеральной прокуратурой человек, который оказался агентом Национального антикоррупционного бюро, связался с ее семьей несколько месяцев назад и предлагал ей решение вопросов в содействии незаконной легализации иностранных граждан на территории Украины, на что она отказала и сообщила о таких попытках СБУ. Об этом она сообщила на брифинге в четверг, передает корреспондент УНН.

"Через несколько месяцев моей работы к моим близким родственникам, проживающим в городе Запорожье, позвонили определенные лица из Киева, представившись представителями юридической компании по поводу приобретения имущества, объявление о продаже которого было размещено в СМИ. Через несколько дней эти лица приехали в Запорожье, на встречу пришел человек, представившийся водителем этой компании, и сказал, что его устраивают условия продажи имущества, но окончательные решения он не принимает, через несколько дней придет его руководитель, который сейчас, по его словам, находится с губернатором Запорожской области, и тогда примет решение по приему этого имущества", - рассказала она.

"Он пришел и представился руководителем офиса в Украине арабского инвестиционного фонда "Мубадала", который приехал открывать в Украине соответствующие представительства и проводить. Сказал, что водитель не правильно понял цель использования такого имущества, это был микроавтобус, и он им нужен не для покупки, а для аренды", - добавила Д.Пимахова.

По ее словам, после этого, используя доверие, этот человек через некоторое время познакомился с ней.

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"В течение нескольких месяцев общения, которое не выходило за пределы товарищеский отношений и не касалось моей работы, через несколько месяцев он начал предлагать решения вопросов в содействии незаконной легализации иностранных граждан на территории Украины, на что я отказала. На последующих встречах, в частности созданным им искусственно, он продолжил такое предложение и при этом отметил, что за это может быть определенная денежная награда. Я ему сказала, что за такие действия предусмотрена ответственность. Он сказал, что будет вынужден обратиться к другим лицам", - рассказала замглавы ГМС.

"После этой встречи я совершенно самостоятельно обратилась с соответствующим заявлением в СБУ, что мне как государственному служащему предлагается взятка представителем инвестиционной кампании под названием "Мубадала", человеком, который имеет установочные данные Сергей Тетенков, за незаконное содействие в решении незаконной легализации иностранцев на территории Украины. На протяжении месяца были проведены соответствующие действия под руководством СБУ и ГПУ, а именно происходили мои встречи с Сергеем Тетенковим. В дальнейшем по результатам завершения такой спецоперации, вчера, 29 ноября, СБУ вместе с ГПУ задержали Сергея Тетенкова при попытке передать мне взятку в размере 16 тыс долл. США", - заявила она.

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По ее словам, в момент задержания этого человека ей стало известно, что "у него было изъяты специальные технические средства, при моем присутствии, а также мне стало известно, что он имеет другие установочные данные на имя Сергей Боярский. А также он является агентом НАБУ".

"От себя я хочу отметить, что эти товарищеские отношения касались личного, такого как дела, как дети, он знал, что я воспитываю двоих детей и знал, что я никогда не нарушаю вопросов, касающихся работы в ГМС, но он настаивал на встречах и предлагал в телефонном разговоре любую помощь в решении личных вопросов. На что в принципе я ни разу не соглашалась", - добавила она.

Напомним, в НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию НАБУ.

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