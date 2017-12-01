ГПУ обнародовала видео о совместной спецоперации с СБУ в отношении агентов НАБУ

В видео есть ссылки на материалы уголовного производства и указано, что 26 сентября этого года в СБУ по собственной инициативе обратилась первый заместитель председателя ГМС Украины Дина Пимахова с заявлением о совершении в отношении нее преступления - провокации подкупа. Как отмечается, на основании имеющихся материалов 27 сентября следователи ГПУ внесли в ЕРДР ведомости о совершении преступления, СБУ безотлагательно начала комплекс негласных следственных (розыскных) действий.

Сообщается, что было зафиксировано неоднократные факты отказа должностным лицом ГМС Украины о принятии незаконных решений относительно изготовления документов, а также денежного вознаграждения, что предлагалась С.Титенковым.

На обнародованной видеозаписи "Совместная спецоперация ГПУ и СБУ по предотвращению незаконных действий агентов НАБУ", в частности, записаны на видео встречи и слышно диалоги.

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По словам Л.Сарган, во время НСРД выяснилось, что "С.Титенков входил в состав организованной группы лиц, сформировавшейся в виде так называемого "тайного подразделения" НАБУ под руководством бывшего сотрудника МВД Украины и с согласия руководителей антикоррупционного бюро".

"Целью деятельности организованной группы было искусственное создание условий для получения неправомерной выгоды должностными лицами, их незаконное привлечение к уголовной ответственности и дискредитация, а также дальнейшее положительное освещение результатов и достижений НАБУ по борьбе с коррупцией", - указала Л.Сарган.

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Указано, что группой лиц использовалась конспиративная квартира для оперативных совещаний и разработки дальнейших планов по незаконному привлечению к уголовной ответственности Д.Пимаховой через провокацию подкупа.

"Как выяснилось, для достижения своей цели "агенты" способны выйти не только за рамки закона, но и этики и морали. В ходе одной из встреч Д.Пимаховой с "тайным агентом" НАБУ С.Титенковым последний подтвердил факт предложения должностному лицу ГМСУ денежного вознаграждения в сумме 30 тысяч долларов США. 29 ноября 2017 года около 19 часов вечера в одном из общественных мест города Киева оперативными сотрудниками СБУ совместно со следователями ГСУ ГПУ при передаче 15 тысячи долларов США первому заместителю председателя ГМСУ Д.Пимаховой был задержан "тайный агент" НАБУ С.Титенков", - говорится в сообщении Л.Сарган.

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Отмечается также, что одновременно были проведены обыски на конспиративной квартире, в тайном офисе второго подразделения Антикоррупционного бюро и по месту жительства членов т.н. "тайного подразделения" НАБУ.

"В ходе обысков в одном из частных домов Киева, который служил тайным офисом второго подразделения НАБУ, незаконно хранились и в дальнейшем были изъяты в большом количестве документы с грифом "секретно" и "совершенно секретно", специальные технические средства для снятия информации, а также паспорта граждан иностранных государств. Во время обыска по месту жительства агента Екатерины Сикорской в ​​селе Козин в частном доме были изъяты документы с грифом "ограничение доступа", тетради с секретной информацией о прослушивании объектов заинтересованности НАБУ, материалы проведенных негласных следственных (розыскных) действий, которые обрабатывались при отсутствии у агента Екатерины допуска к гостайне. Результаты следственных действий СБУ и ГПУ, проведенных обысков свидетельствуют о фактическом игнорировании руководством НАБУ законодательства в сфере соблюдения государственной тайны", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что привлекает особое внимание и частная жизнь агента НАБУ Екатерины Сикорской.

"Ей и близким членам ее семьи на праве собственности принадлежат три частных дома в элитном поселке Козин, престижные автомобили "Мазератти", "Лексус" и два "Порше Кайен", приобретенные за последнее время. 30 ноября 2017 года сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст.369, 370 УК Украины, тайному агенту НАБУ Сергей Титенкову. Следственные действия продолжаются", - добавила Л.Сарган в сообщении.