Луценко пишається відсутністю міжусобиць між ГПУ, СБУ та МВС

"Пишаюся тим, що за мій час, воїн між ГПУ, МВС і СБУ, як було раніше, не допущено. Але дивуюся з того, що якісь зауваження до роботи НАБУ завжди викликають бурхливу реакцію і порушення кримінальних справ проти тих, хто робить ці зауваження. Мені здається це неприйнятно. Потрібно навчитися працювати, визнаючи певні свої помилки. У тому числі не покриваючи будь-кого, хто, імовірно, скоює будь-які протиправні діяння", - сказав Луценко.

Як повідомляв УНН, Юрій Луценко переконаний, що співробітники будь-якого правоохоронного органу не мають вдаватися до провокативних дій до будь-кого з держслужбовців, щоб викрити факт корупції.