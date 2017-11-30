Луценко пишається відсутністю міжусобиць між ГПУ, СБУ та МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що пишається відсутністю міжусобиць між ГПУ, СБУ та МВС, яке спостерігалося до його призначення на посаду. Про це Луцекно сказав сьогодні на брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.
"Пишаюся тим, що за мій час, воїн між ГПУ, МВС і СБУ, як було раніше, не допущено. Але дивуюся з того, що якісь зауваження до роботи НАБУ завжди викликають бурхливу реакцію і порушення кримінальних справ проти тих, хто робить ці зауваження. Мені здається це неприйнятно. Потрібно навчитися працювати, визнаючи певні свої помилки. У тому числі не покриваючи будь-кого, хто, імовірно, скоює будь-які протиправні діяння", - сказав Луценко.
Як повідомляв УНН, Юрій Луценко переконаний, що співробітники будь-якого правоохоронного органу не мають вдаватися до провокативних дій до будь-кого з держслужбовців, щоб викрити факт корупції.