Правоохоронці не мають права провокувати держслужбовців - Луценко

“На моє глибоке переконання, працівники державних правоохоронних органів не мають права пропонувати державному чиновнику прийняти завідомо незаконне рішення і очікувати, яку суму він за це назве. Це — чиста провокація”, — сказав Луценко.

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Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України та Служба безпеки України втрутилися у спецоперацію Національного антикорупційного бюро.

Нагадаємо, агента Національного антикорупційного бюро затримали під час спроби передачі хабаря Першому заступнику голови Державної Міграційної служби Діні Пімаховій.