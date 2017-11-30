Правоохоронці не мають права провокувати держслужбовців - Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко переконаний, що співробітники будь-якого правоохоронного органу не мають вдаватися до провокативних дій до будь-кого з держслужбовців, щоб викрити факт корупції. Про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві, коментуючи вчорашнє затримання при спробі дати 15 тис.дол. хабара співробітниці ДМС, передає кореспондент УНН.
“На моє глибоке переконання, працівники державних правоохоронних органів не мають права пропонувати державному чиновнику прийняти завідомо незаконне рішення і очікувати, яку суму він за це назве. Це — чиста провокація”, — сказав Луценко.
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Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України та Служба безпеки України втрутилися у спецоперацію Національного антикорупційного бюро.
Нагадаємо, агента Національного антикорупційного бюро затримали під час спроби передачі хабаря Першому заступнику голови Державної Міграційної служби Діні Пімаховій.