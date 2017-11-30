Правоохранители не имеют права провоцировать госслужащих - Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко убежден, что сотрудники любого правоохранительного органа не имеют права прибегать к провокационным действиям к любому из госслужащих, чтобы разоблачить факт коррупции. Об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве, комментируя вчерашнее задержание при попытке дать 15 тыс. долл. взятки сотрудницы ГМС, передает корреспондент УНН.
"По моему глубокому убеждению, работники государственных правоохранительных органов не имеют права предлагать государственному чиновнику принять заведомо незаконное решение и ожидать, какую сумму он за это назовет. Это - чистая провокация", - сказал Луценко.
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Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины вмешались в спецоперации Национального антикоррупционного бюро.
Напомним, агента Национального антикоррупционного бюро задержали во время попытки передачи взятки Первому заместителю председателя Государственной Миграционной службы Дини Пимаховий.