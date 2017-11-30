Правоохранители не имеют права провоцировать госслужащих - Луценко

"По моему глубокому убеждению, работники государственных правоохранительных органов не имеют права предлагать государственному чиновнику принять заведомо незаконное решение и ожидать, какую сумму он за это назовет. Это - чистая провокация", - сказал Луценко.

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Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины вмешались в спецоперации Национального антикоррупционного бюро.

Напомним, агента Национального антикоррупционного бюро задержали во время попытки передачи взятки Первому заместителю председателя Государственной Миграционной службы Дини Пимаховий.