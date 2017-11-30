Луценко гордится отсутствием междоусобиц между ГПУ, СБУ и МВД

"Горжусь тем, что за мое время, воин между ГПУ, МВД и СБУ, как было раньше, не допущено. Но удивляюсь тому, что какие-то замечания к работе НАБУ всегда вызывают бурную реакцию и возбуждения уголовных дел против тех, кто делает эти замечания. Мне кажется это неприемлемо. Нужно научиться работать, признавая определенные свои ошибки. В том числе не покрывая любого, кто, вероятно, совершает любые противоправные деяния", - сказал Луценко.

Как сообщал УНН, Юрий Луценко убежден, что сотрудники любого правоохранительного органа не имеют прибегать к провокационным действиям к любому из госслужащих, чтобы разоблачить факт коррупции.