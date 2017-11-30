У НАБУ розсекретили відео спілкування свого агента з першим заступником ДМС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Національне антикорупційне бюро України навело фрагменти розсекречених аудіо- та відеоматеріалів у межах спецоперації з викриття корупції у Державній міграційній службі України, передає УНН з посиланням на матеріали прес-служби НАБУ.
“З огляду на суспільний резонанс, наводимо фрагменти розсекречених аудіо- та відеоматеріалів, отриманих в рамках проведення негласних слідчих дій у рамках спецоперації з викриття корупції в Державній міграційній службі України”, — йдеться у повідомленні.
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У НАБУ зазначили, що документування відбувалося під наглядом прокурорів САП в межах оперативно-розшукової справи на підставі ухвали слідчого та згідно Закону “Про оперативно-розшукову діяльність”.
Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України та Служба безпеки України втрутилися у спецоперацію Національного антикорупційного бюро.
Нагадаємо, агента Національного антикорупційного бюро затримали під час спроби передачі хабаря Першому заступнику голови Державної Міграційної служби Діні Пімаховій.