У НАБУ розсекретили відео спілкування свого агента з першим заступником ДМС

“З огляду на суспільний резонанс, наводимо фрагменти розсекречених аудіо- та відеоматеріалів, отриманих в рамках проведення негласних слідчих дій у рамках спецоперації з викриття корупції в Державній міграційній службі України”, — йдеться у повідомленні.

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У НАБУ зазначили, що документування відбувалося під наглядом прокурорів САП в межах оперативно-розшукової справи на підставі ухвали слідчого та згідно Закону “Про оперативно-розшукову діяльність”.

Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України та Служба безпеки України втрутилися у спецоперацію Національного антикорупційного бюро.

Нагадаємо, агента Національного антикорупційного бюро затримали під час спроби передачі хабаря Першому заступнику голови Державної Міграційної служби Діні Пімаховій.