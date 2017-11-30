В НАБУ рассекретили видео общения своего агента с первым заместителем ГМС

"Учитывая общественный резонанс, приводим фрагменты рассекреченных аудио- и видеоматериалов, полученных в рамках проведения негласных следственных действий в рамках спецоперации по разоблачению коррупции в Государственной миграционной службе Украины", - говорится в сообщении.

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В НАБУ отметили, что документирование происходило под наблюдением прокуроров САП в рамках оперативно-розыскного дела на основании постановления следователя и согласно Закону "Об оперативно-розыскной деятельности".

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро.

Напомним, агента Национального антикоррупционного бюро задержали во время попытки передачи взятки Первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Дине Пимаховой.