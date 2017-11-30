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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 81818 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 74136 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 81017 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 87916 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 119991 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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В НАБУ рассекретили видео общения своего агента с первым заместителем ГМС

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины привело фрагменты рассекреченных аудио- и видеоматериалов в рамках спецоперации по разоблачению коррупции в Государственной миграционной службе Украины, передает УНН со ссылкой на материалы пресс-службы НАБУ.

"Учитывая общественный резонанс, приводим фрагменты рассекреченных аудио- и видеоматериалов, полученных в рамках проведения негласных следственных действий в рамках спецоперации по разоблачению коррупции в Государственной миграционной службе Украины", - говорится в сообщении.

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В НАБУ отметили, что документирование происходило под наблюдением прокуроров САП в рамках оперативно-розыскного дела на основании постановления следователя и согласно Закону "Об оперативно-розыскной деятельности".

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро.

Напомним, агента Национального антикоррупционного бюро задержали во время попытки передачи взятки Первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Дине Пимаховой.

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