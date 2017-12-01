Ситник звинуватив СБУ у зриві всіх спецоперацій НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. СБУ використовувала всі можливі дії для зриву конкретної операції НАБУ по документуванню корупційної схеми в Державній міграційній службі України, СБУ своїми діями зірвала всі спецоперації НАБУ. Про це на брифінгу повідомив голова НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.
“Хотів би подякувати колегам за роботу, вони ведуть боротьбу в умовах тотальної протидії всієї правоохоронної системи України, особливо що стосується департаменту по боротьбі з корупцією служби безпеки України і генеральної прокуратури”, — сказав Ситник.
За його словами, всі можливості спецслужб України направлені на протидію роботі НАБУ. Першою метою таких дій, зокрема з боку СБУ, на його думку, є зрив операції в ДМС.
“Зрив конкретної операції по документуванню корупційної схеми в державній міграційній службі України”, — уточнив він.
“Друга мета — зірвати всі операції антикорупційного бюро України. І саме це було головною метою проникнення в конспіративні приміщення НАБУ. Ця мета досягнута, операції, нажаль, припиненні і це є зовсім аморальним,” — наголосив Ситник.
Також третя мета – отримання інформації про агентурну мережу НАБУ – не досягнута, сказав він.
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Як повідомляв УНН, Національне антикорупційне бюро України навело фрагменти розсекречених аудіо- та відеоматеріалів у межах спецоперації з викриття корупції у Державній міграційній службі України.
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Генеральна прокуратура України та Служба безпеки України, 29 листопада, втрутилися у спецоперацію Національного антикорупційного бюро. Агента Національного антикорупційного бюро затримали під час спроби передачі хабаря Першому заступнику голови Державної Міграційної служби Діні Пімаховій.