Сытник обвинил СБУ в срыве всех спецопераций НАБУ

"Хотел бы поблагодарить коллег за работу, они ведут борьбу в условиях тотального противодействия всей правоохранительной системы Украины, особенно что касается департамента по борьбе с коррупцией Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры", - сказал Сытник.

По его словам, все возможности спецслужб Украины направлены на противодействие работе НАБУ. Первой целью таких действий, в частности со стороны СБУ, по его мнению, является срыв операции в ГМС.

"Срыв конкретной операции, по документированию коррупционной схемы, в государственной миграционной службе Украины", - уточнил он.

"Вторая цель - сорвать все операции антикоррупционного бюро Украины. И именно это было главной целью проникновения в конспиративные помещения НАБУ. Эта цель достигнута, операции, к сожалению, прекращены и это совсем аморально", - отметил Сытник.

Также третья цель - получение информации о агентурной сети НАБУ - не достигнута, сказал он.

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Как сообщал УНН, Национальное антикоррупционное бюро Украины привело фрагменты рассекреченных аудио- и видеоматериалов в рамках спецоперации по разоблачению коррупции в Государственной миграционной службе Украины.

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Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины, 29 ноября, вмешались в спецоперации Национального антикоррупционного бюро. Агента Национального антикоррупционного бюро задержали при попытке передачи взятки Первому заместителю председателя Государственной Миграционной службы Дини Пимаховий.