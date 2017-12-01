Сытник обвинил СБУ в срыве всех спецопераций НАБУ

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 76600 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 66172 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 73451 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 81008 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 117790 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115057 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 143900 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107380 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108809 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113353 просмотра

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Сытник обвинил СБУ в срыве всех спецопераций НАБУ

Сытник обвинил СБУ в срыве всех спецопераций НАБУ

Киев  •  УНН

 • 20456 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. СБУ использовала все возможные действия для срыва конкретной операции НАБУ по документированию коррупционной схемы в Государственной миграционной службе Украины, СБУ своими действиями сорвала все спецоперации НАБУ. Об этом на брифинге сообщил председатель НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.

"Хотел бы поблагодарить коллег за работу, они ведут борьбу в условиях тотального противодействия всей правоохранительной системы Украины, особенно что касается департамента по борьбе с коррупцией Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры", - сказал Сытник.

По его словам, все возможности спецслужб Украины направлены на противодействие работе НАБУ. Первой целью таких действий, в частности со стороны СБУ, по его мнению, является срыв операции в ГМС.

"Срыв конкретной операции, по документированию коррупционной схемы, в государственной миграционной службе Украины", - уточнил он.

"Вторая цель - сорвать все операции антикоррупционного бюро Украины. И именно это было главной целью проникновения в конспиративные помещения НАБУ. Эта цель достигнута, операции, к сожалению, прекращены и это совсем аморально", - отметил Сытник.

Также третья цель - получение информации о агентурной сети НАБУ - не достигнута, сказал он.

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Как сообщал УНН, Национальное антикоррупционное бюро Украины привело фрагменты рассекреченных аудио- и видеоматериалов в рамках спецоперации по разоблачению коррупции в Государственной миграционной службе Украины.

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Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины, 29 ноября, вмешались в спецоперации Национального антикоррупционного бюро. Агента Национального антикоррупционного бюро задержали при попытке передачи взятки Первому заместителю председателя Государственной Миграционной службы Дини Пимаховий.

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