Сытник обвинил СБУ в срыве всех спецопераций НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. СБУ использовала все возможные действия для срыва конкретной операции НАБУ по документированию коррупционной схемы в Государственной миграционной службе Украины, СБУ своими действиями сорвала все спецоперации НАБУ. Об этом на брифинге сообщил председатель НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.
"Хотел бы поблагодарить коллег за работу, они ведут борьбу в условиях тотального противодействия всей правоохранительной системы Украины, особенно что касается департамента по борьбе с коррупцией Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры", - сказал Сытник.
По его словам, все возможности спецслужб Украины направлены на противодействие работе НАБУ. Первой целью таких действий, в частности со стороны СБУ, по его мнению, является срыв операции в ГМС.
"Срыв конкретной операции, по документированию коррупционной схемы, в государственной миграционной службе Украины", - уточнил он.
"Вторая цель - сорвать все операции антикоррупционного бюро Украины. И именно это было главной целью проникновения в конспиративные помещения НАБУ. Эта цель достигнута, операции, к сожалению, прекращены и это совсем аморально", - отметил Сытник.
Также третья цель - получение информации о агентурной сети НАБУ - не достигнута, сказал он.
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Как сообщал УНН, Национальное антикоррупционное бюро Украины привело фрагменты рассекреченных аудио- и видеоматериалов в рамках спецоперации по разоблачению коррупции в Государственной миграционной службе Украины.
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Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины, 29 ноября, вмешались в спецоперации Национального антикоррупционного бюро. Агента Национального антикоррупционного бюро задержали при попытке передачи взятки Первому заместителю председателя Государственной Миграционной службы Дини Пимаховий.