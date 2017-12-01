Сытник: у шести работников НАБУ правоохранители провели больше 10 обысков
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. На днях правоохранительные органы провели более 10 обысков в отношении шести сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины, задержанных нет. Об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил руководитель НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день задержанных работников нет. Люди все на работе, они держат строй в этих испытаниях, которые выпадают в ходе нашей работы. Точное количество обысков я не скажу, но обыски касались шести наших работников и это было несколько адресов. Точное количество обысков не скажу. Но более 10 точно!" - сказал Сытник.
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Напомним, по словам Сытника, СБУ использовала все возможные действия для срыва конкретной операции НАБУ по документированию коррупционной схемы в Государственной миграционной службе Украины, СБУ своими действиями сорвала все спецоперации НАБУ.
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Как сообщал УНН, Национальное антикоррупционное бюро Украины привело фрагменты рассекреченных аудио- и видеоматериалов в рамках спецоперации по разоблачению коррупции в Государственной миграционной службе Украины.
Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины, 29 ноября, вмешались в спецоперации Национального антикоррупционного бюро. Агента Национального антикоррупционного бюро задержали при попытке передачи взятки Первому заместителю председателя Государственной Миграционной службы Дине Пимаховой.