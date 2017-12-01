Сытник: у шести работников НАБУ правоохранители провели больше 10 обысков

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 3448 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 4180 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 83282 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 75806 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 89290 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120454 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115712 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 145897 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107421 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108843 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Актуальное
Сытник: у шести работников НАБУ правоохранители провели больше 10 обысков

Сытник: у шести работников НАБУ правоохранители провели больше 10 обысков

Киев  •  УНН

 • 14057 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. На днях правоохранительные органы провели более 10 обысков в отношении шести сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины, задержанных нет. Об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил руководитель НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.

"На сегодняшний день задержанных работников нет. Люди все на работе, они держат строй в этих испытаниях, которые выпадают в ходе нашей работы. Точное количество обысков я не скажу, но обыски касались шести наших работников и это было несколько адресов. Точное количество обысков не скажу. Но более 10 точно!" - сказал Сытник.

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Напомним, по словам Сытника, СБУ использовала все возможные действия для срыва конкретной операции НАБУ по документированию коррупционной схемы в Государственной миграционной службе Украины, СБУ своими действиями сорвала все спецоперации НАБУ.

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Как сообщал УНН, Национальное антикоррупционное бюро Украины привело фрагменты рассекреченных аудио- и видеоматериалов в рамках спецоперации по разоблачению коррупции в Государственной миграционной службе Украины.

Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины, 29 ноября, вмешались в спецоперации Национального антикоррупционного бюро. Агента Национального антикоррупционного бюро задержали при попытке передачи взятки Первому заместителю председателя Государственной Миграционной службы Дине Пимаховой.

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