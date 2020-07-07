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В ВОЗ считают, что бубонная чума в Китае и Монголии не представляет повышенной опасности

В ВОЗ считают, что бубонная чума в Китае и Монголии не представляет повышенной опасности

Киев  •  УНН

 • 17259 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Во Всемирной организации здравоохранения считают, что ситуация с бубонной чумой в Монголии и Китае не представляет повышенной опасности. Об этом заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис, передает УНН со ссылкой на NDTV.

"Сейчас мы не считаем, что речь идет о повышенной угрозе, но мы тщательно следим за ситуацией", - сказала Харрис, комментируя ситуацию с бубонной чумой.

Она отметила, что ВОЗ тесно сотрудничает с китайской и монгольской властью по этому вопросу.

По ее словам, случаи заражения чумой "хорошо поддаются лечению".

"Бубонная чума всегда существовала и остается с нами на протяжении веков", - резюмировала Харрис.

Напомним, что бубонную чуму подтвердили у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Также два человека заболели бубонной чумой в регионе Монголии, граничащем с Республикой Алтай.

Бубонная чума распространяется млекопитающими рода сурков, которых жители Монголии, несмотря на запрет, употребляют в пищу. Заразиться можно также при разделке туши, но это единичные случаи.

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