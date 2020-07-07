У ВООЗ вважають, що бубонна чума в Китаї і Монголії не становить підвищеної небезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що ситуація з бубонної чумою в Монголії та Китаї не становить підвищеної небезпеки. Про це заявила представник ВООЗ Маргарет Харріс, передає УНН з посиланням на NDTV.
"Наразі ми не вважаємо, що йдеться про підвищену загрозу, але ми ретельно стежимо за ситуацією", - сказала Харріс, коментуючи ситуацію з бубонною чумою.
Вона зазначила, що ВООЗ тісно співпрацює з китайською і монгольською владою з цього питання.
За її словами, випадки зараження чумою "добре піддаються лікуванню".
"Бубонна чума завжди існувала і залишається з нами протягом століть", - резюмувала Харріс.
Нагадаємо, що бубонну чуму підтвердили у скотаря в автономному районі Внутрішня Монголія на півночі Китаю.
Також двоє людей захворіли на бубонну чумоу в регіоні Монголії, що межує з Республікою Алтай.
Бубонна чума поширюється ссавцями роду бабаків, яких жителі Монголії, незважаючи на заборону, вживають в їжу. Заразитися можна також при обробленні туші, але це поодинокі випадки.