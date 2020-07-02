На заході Монголії зафіксовано спалах бубонної чуми
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. У монгольській провінції Баян-Улгий зафіксовано два випадки смерті від бубонної чуми. Про це з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє агентство Анадолу, передає УНН.
"На цей момент у провінції Баян-Улгий запроваджено карантин і проводиться ряд заходів по ліквідації та запобігання поширенню інфекцій", - наголошується в офіційному повідомленні надзвичайної комісії, яке цитує агентство.
Ветеринари відзначають, що бубонна чума виникає у результаті зараження бактерією, яку переносять паразитуюючі на бабаках або щурах блохи, які можуть перейти до людини.
Як повідомлялося в УНН, у Запорізькій області в воді Азовського моря знайшли холерний вібріон.