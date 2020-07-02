На западе Монголии зафиксирована вспышка бубонной чумы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В монгольской провинции Баян-Улгий зафиксировано два случая смерти от бубонной чумы. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает агентство Анадолу, передает УНН.
"К настоящему моменту, в провинции Баян-Улгий установлен карантин и проводится ряд мер по ликвидации и предотвращению распространения инфекций", - отмечается в официальном сообщении чрезвычайной комиссии, которое цитирует агентство.
Ветеринары отмечают, что бубонная чума возникает в результате заражения бактерией, переносимой паразитирующими на сурках или крысах блохами, которые могут перейти к человеку.
Как сообщалось в УНН, в Запорожской области в воде Азовского моря нашли холерный вибрион.