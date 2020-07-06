В Китае из-за бубонной чумы объявили третий уровень опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Бубонную чуму подтвердили у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщает газета “Синьцзинбао” со ссылкой на комитет здравоохранения города Баян-Нур, передает УНН.
“Пациент до заболевания бывал в эпидемиологическом очаге бубонной чумы. Сейчас пациент проходит изолированное лечение, его состояние оценивается как стабильное”, — добавили в комитете.
Мужчину с подозрением на бубонную чуму госпитализировали накануне. После этого в хошуне (административно-территориальная единица во Внутренней Монголии) Урад-Чжунци города Баян-Нур объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения.
По словам властей, в городе существует угроза распространения заболевания среди населения, не рекомендуется охотиться на диких животных, при выявлении случаев заболевания или подозрениях нужно немедленно сообщать об этом.
Также два человека заболели бубонной чумой в регионе Монголии, граничащем с Республикой Алтай.
Бубонная чума распространяется млекопитающими рода сурков, которых жители Монголии, несмотря на запреты, употребляют в пищу. Заразиться можно также при разделке туши, но это единичные случаи.