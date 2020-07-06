У Китаї через бубонну чуму оголосили третій рівень небезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Бубонну чуму підтвердили у скотаря в автономному районі Внутрішня Монголія на півночі Китаю, повідомляє газета “Сіньцзінбао” з посиланням на комітет охорони здоров’я міста Баян-Нур, передає УНН.
“Пацієнт до захворювання бував в епідеміологічному вогнищі бубонної чуми. Зараз пацієнт проходить ізольоване лікування, його стан оцінюється як стабільний”, — додали в комітеті.
Чоловіка з підозрою на бубонну чуму госпіталізували напередодні. Після цього у хошуні (адміністративно-територіальна одиниця у Внутрішній Монголії) Урад-Чжунці міста Баян-Нур оголосили третій рівень епідеміологічного попередження.
За словами влади, у місті існує загроза поширення захворювання серед населення, не рекомендується полювати на диких тварин, при виявленні випадків захворювання або підозри потрібно негайно повідомляти про це.
Також двоє людей захворіли на бубонну чуму в регіоні Монголії, що межує з Республікою Алтай.
Бубонна чума поширюється ссавцями роду бабаків, яких жителі Монголії, незважаючи на заборони, вживають в їжу. Заразитися можна також при обробленні туші, але це поодинокі випадки.