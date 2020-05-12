В ВОЗ назвали Америку эпицентром пандемии COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Всемирная организация здравоохранения назвала Америку нынешним эпицентром пандемии COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"(Представитель пресс-службы ВОЗ Маргарет, - ред.) Харрис отметила, что Америка является нынешним "центром" пандемии, хотя она также отметила на возрастающем количестве случаев в Африке. Однако она сказала, что континент имеет "большое преимущество" перед другими странами, которые не имеют опыта вспышек инфекционных заболеваний", - сообщили в СМИ.
Отмечается, что в ВОЗ особо отметили на Южной Америке, которая имеет хорошую инфраструктуру отслеживания контактных лиц и глубокое понимание серьезности болезни.
"Во всем мире мы увидели, что предупреждения, которые мы делали с самого начала (очень заблаговременно), не воспринимались как предупреждение об очень серьезной смертельной болезни", - добавила Маргарет Харрис, отвечая на вопросе, по поводу большого количества больных в США и Бразилии.
Отмечается, что в настоящее время разрабатывается более 100 потенциальных вакцин против COVID-19, несколько из них проходят клинические испытания. ВОЗ еще в апреле отмечали, что на создание вакцины понадобится не менее 12 месяцев.
Также указано, что в ВОЗ видят положительные результаты лечения от COVID-19, которые уменьшают тяжесть и продолжительность болезни, однако лекарств, способные убить вирус или остановить его, пока нет.
Напомним, ВОЗ на фоне послаблений карантина в Европе предостерегла от второй волны COVID-19.
Также напомним, сейчас в мире уже 4,2 млн инфицированных COVID-19, Россия опередила Италию по количеству больных.