В ВОЗ назвали Америку эпицентром пандемии COVID-19

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
5 апреля, 18:50 • 13471 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 77117 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 109368 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 181244 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 184762 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 391847 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226612 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 501629 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349535 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230597 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3.1м/с
78%
Популярные новости

Еще 45 украинцев удалось вернуть из оккупации, россии и беларуси - Лубинец

5 апреля, 15:54 • 16369 просмотра

Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

5 апреля, 16:08 • 17087 просмотра

Иран пытался убить главного раввина Азербайджана - СМИ

5 апреля, 16:27 • 15104 просмотра

Разведка Британии: Россия с начала года замедлила свое продвижение на фронте

5 апреля, 16:42 • 13771 просмотра

В Конче-Заспе возле дома Юлии Тимошенко разбился Мерседес: есть травмированные

5 апреля, 17:04 • 13091 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 143807 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 131785 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 220064 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 391847 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 501629 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 13472 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38904 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38549 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 46068 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 76142 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В ВОЗ назвали Америку эпицентром пандемии COVID-19

Киев • УНН

 • 15433 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Всемирная организация здравоохранения назвала Америку нынешним эпицентром пандемии COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В ВОЗ назвали Америку эпицентром пандемии COVID-19

"(Представитель пресс-службы ВОЗ Маргарет, - ред.) Харрис отметила, что Америка является нынешним "центром" пандемии, хотя она также отметила на возрастающем количестве случаев в Африке. Однако она сказала, что континент имеет "большое преимущество" перед другими странами, которые не имеют опыта вспышек инфекционных заболеваний", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что в ВОЗ особо отметили на Южной Америке, которая имеет хорошую инфраструктуру отслеживания контактных лиц и глубокое понимание серьезности болезни.

"Во всем мире мы увидели, что предупреждения, которые мы делали с самого начала (очень заблаговременно), не воспринимались как предупреждение об очень серьезной смертельной болезни", - добавила Маргарет Харрис, отвечая на вопросе, по поводу большого количества больных в США и Бразилии.

Отмечается, что в настоящее время разрабатывается более 100 потенциальных вакцин против COVID-19, несколько из них проходят клинические испытания. ВОЗ еще в апреле отмечали, что на создание вакцины понадобится не менее 12 месяцев.

Также указано, что в ВОЗ видят положительные результаты лечения от COVID-19, которые уменьшают тяжесть и продолжительность болезни, однако лекарств, способные убить вирус или остановить его, пока нет.

Напомним, ВОЗ на фоне послаблений карантина в Европе предостерегла от второй волны COVID-19.

Также напомним, сейчас в мире уже 4,2 млн инфицированных COVID-19, Россия опередила Италию по количеству больных.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЗдоровьеНовости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,518.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,808.99