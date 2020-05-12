У світі уже 4,2 млн інфікованих COVID-19, Росія випередила Італію за кількістю хворих
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Станом на 4:32 вівторка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 285 971 особа. У свою чергу, одужали 1 455 862 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Всього у світі 4 175 284 інфікованих. Росія (221 344) випередила Італію (219 814) за кількістю хворих.
Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 80 397 осіб, Великій Британії – 32 141, Італії – 30 739, Іспанії – 26 744 і в Франції – 26 646. У Китаї загалом – 4637, без змін уже більше двох тижнів.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 347 388), Іспанія (227 436), Велика Британія (224 332), Росія (221 344), Італія (219 814), Франція (177 547), Німеччина (172 576), Бразилія (169 143) і Туреччина (139 771).
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 15 648 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з яких за останню добу - 416.