МОЗ: за добу в Україні 416 нових інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Міністерство охорони здоров'я підтвердило, що в Україні на 9 годину 11 травня зафіксовано 15 648 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з яких за останню добу - 416. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 11 травня в Україні 15 648 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 408 летальних, 3288 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 416 нових випадків", - йдеться у повідомленні.
За даними ЦГЗ, хворобу підтверджено у 1 083 дітей та 3 026 медиків.
Усього в Україні досліджено 181 552 зразки методом ПЛР.
На амбулаторному лікуванні 10 754 пацієнти, з них 887 дітей та 2 479 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 4 894 особи, з них 196 дітей та 547 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 207 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 408 людей, з них 22 медпрацівники. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).
Загалом 3 288 пацієнтів вже одужали, зокрема 824 медпрацівника, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
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- Вінницька область — 553 випадки;
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- Волинська область — 482 випадки;
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- Дніпропетровська область — 731 випадок;
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- Донецька область — 100 випадків;
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- Житомирська область — 523 випадки;
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- Закарпатська область — 730 випадків;
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- Запорізька область — 329 випадків;
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- Івано-Франківська область — 1126 випадків;
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- Кіровоградська область — 420 випадків;
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- Київ — 1871 випадок;
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- Київська область — 1000 випадків;
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- Львівська область — 798 випадків;
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- Луганська область — 42 випадки;
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- Миколаївська область — 223 випадки;
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- Одеська область — 646 випадків;
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- Полтавська область — 247 випадків;
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- Рівненська область — 978 випадків;
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- Сумська область — 154 випадки;
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- Тернопільська область — 1018 випадків;
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- Харківська область — 595 випадків;
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- Херсонська область — 161 випадок;
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- Хмельницька область — 178 випадків;
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- Чернівецька область — 2324 випадки;
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- Черкаська область — 342 випадки;
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- Чернігівська область — 77 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 травня 2020 року до Центру надійшло 529 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 39792 повідомлення про підозру на COVID-19.