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МОЗ: за добу в Україні 416 нових інфікованих коронавірусом

Київ • УНН

 • 20062 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Міністерство охорони здоров'я підтвердило, що в Україні на 9 годину 11 травня зафіксовано 15 648 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з яких за останню добу - 416. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

МОЗ: за добу в Україні 416 нових інфікованих коронавірусом

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 11 травня в Україні 15 648 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 408 летальних, 3288 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 416 нових випадків", - йдеться у повідомленні.

За даними ЦГЗ, хворобу підтверджено у 1 083 дітей та 3 026 медиків.

Усього в Україні досліджено 181 552 зразки методом ПЛР.

На амбулаторному лікуванні 10 754 пацієнти, з них 887 дітей та 2 479 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 4 894 особи, з них 196 дітей та 547 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 207 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 408 людей, з них 22 медпрацівники. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 3 288 пацієнтів вже одужали, зокрема 824 медпрацівника, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 553 випадки;
  • Волинська область — 482 випадки;
  • Дніпропетровська область — 731 випадок;
  • Донецька область — 100 випадків;
  • Житомирська область — 523 випадки;
  • Закарпатська область — 730 випадків;
  • Запорізька область — 329 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1126 випадків;
  • Кіровоградська область — 420 випадків;
  • Київ — 1871 випадок;
  • Київська область — 1000 випадків;
  • Львівська область — 798 випадків;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 223 випадки;
  • Одеська область — 646 випадків;
  • Полтавська область — 247 випадків;
  • Рівненська область — 978 випадків;
  • Сумська область — 154 випадки;
  • Тернопільська область — 1018 випадків;
  • Харківська область — 595 випадків;
  • Херсонська область — 161 випадок;
  • Хмельницька область — 178 випадків;
  • Чернівецька область — 2324 випадки;
  • Черкаська область — 342 випадки;
  • Чернігівська область — 77 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 травня 2020 року до Центру надійшло 529 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 39792 повідомлення про підозру на COVID-19.

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