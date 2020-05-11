Минздрав: за сутки в Украине 416 новых инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Министерство здравоохранения подтвердило, что в Украине на 9:00 11 мая зафиксировано 15 648 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из которых за последние сутки - 416. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 11 мая в Украине 15 648 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 408 летальных, 3 288 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 416 новых случаев", - говорится в сообщении.
По данным ЦОЗ, болезнь подтверждена у 1083 детей и 3 026 медиков.
Всего в Украине исследовано 181 552 образца методом ПЦР.
На амбулаторном лечении 10 754 пациентов, из них 887 детей и 2 479 медработников. Всего нуждались в госпитализации 4 894 человек, из них 196 детей и 547 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 207 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 408 человек, из них 22 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 3 288 пациентов уже выздоровели, в частности 824 медработника, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
-
- Винницкая область - 553 случая;
-
- Волынская область - 482 случая;
-
- Днепропетровская область - 731 случай;
-
- Донецкая область - 100 случаев;
-
- Житомирская область - 523 случая;
-
- Закарпатская область - 730 случаев;
-
- Запорожская область - 329 случаев;
-
- Ивано-Франковская область - 1126 случаев;
-
- Кировоградская область - 420 случаев;
-
- Киев - 1871 случай;
-
- Киевская область - 1000 случаев;
-
- Львовская область - 798 случаев;
-
- Луганская область - 42 случая;
-
- Николаевская область - 223 случая;
-
- Одесская область - 646 случаев;
-
- Полтавская область - 247 случаев;
-
- Ровенская область - 978 случаев;
-
- Сумская область - 154 случая;
-
- Тернопольская область - 1018 случаев;
-
- Харьковская область - 595 случаев;
-
- Херсонская область - 161 случай;
-
- Хмельницкая область - 178 случаев;
-
- Черновицкая область - 2324 случая;
-
- Черкасская область - 342 случая;
-
- Черниговская область - 77 случаев.
-
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 мая 2020 года в Центр поступило 529 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 39 792 сообщения о подозрении на COVID-19.