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Минздрав: за сутки в Украине 416 новых инфицированных коронавирусом

Киев • УНН

 • 20062 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Министерство здравоохранения подтвердило, что в Украине на 9:00 11 мая зафиксировано 15 648 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из которых за последние сутки - 416. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Минздрав: за сутки в Украине 416 новых инфицированных коронавирусом

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 11 мая в Украине 15 648 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 408 летальных, 3 288 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 416 новых случаев", - говорится в сообщении.

По данным ЦОЗ, болезнь подтверждена у 1083 детей и 3 026 медиков.

Всего в Украине исследовано 181 552 образца методом ПЦР.

На амбулаторном лечении 10 754 пациентов, из них 887 детей и 2 479 медработников. Всего нуждались в госпитализации 4 894 человек, из них 196 детей и 547 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 207 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 408 человек, из них 22 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 3 288 пациентов уже выздоровели, в частности 824 медработника, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 553 случая;
  • Волынская область - 482 случая;
  • Днепропетровская область - 731 случай;
  • Донецкая область - 100 случаев;
  • Житомирская область - 523 случая;
  • Закарпатская область - 730 случаев;
  • Запорожская область - 329 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1126 случаев;
  • Кировоградская область - 420 случаев;
  • Киев - 1871 случай;
  • Киевская область - 1000 случаев;
  • Львовская область - 798 случаев;
  • Луганская область - 42 случая;
  • Николаевская область - 223 случая;
  • Одесская область - 646 случаев;
  • Полтавская область - 247 случаев;
  • Ровенская область - 978 случаев;
  • Сумская область - 154 случая;
  • Тернопольская область - 1018 случаев;
  • Харьковская область - 595 случаев;
  • Херсонская область - 161 случай;
  • Хмельницкая область - 178 случаев;
  • Черновицкая область - 2324 случая;
  • Черкасская область - 342 случая;
  • Черниговская область - 77 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 мая 2020 года в Центр поступило 529 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 39 792 сообщения о подозрении на COVID-19.

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