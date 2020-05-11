В Україні зафіксовано 15 648 випадків COVID-19, з них 408 летальних
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. В Україні на 9 годину 11 травня зафіксовано 15 648 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 408 летальні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, в Україні за добу зафіксовано 416 випадків COVID-19.
Загалом в Україні з початку епідемії коронавірусу померли від хвороби 408 людей, з яких 17 - за останню добу.
При цьому одужали 3 288 людей, зокрема, за останню добу - 228.
Нагадаємо, з 11 травня в Україні послаблюють карантин, введений через коронавірус.