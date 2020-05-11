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В Украине зафиксировано 15 648 случаев COVID-19, из них 408 летальных

Киев • УНН

 • 20785 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. В Украине на 9:00 11 мая зафиксировано 15 648 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 408 летальных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В Украине зафиксировано 15 648 случаев COVID-19, из них 408 летальных

Так, в Украине за сутки зафиксировано 416 случаев COVID-19.

Всего в Украине с начала эпидемии коронавируса умерли от болезни 408 человек, из которых 17 - за последние сутки.

При этом выздоровели 3 288 человек, в частности, за последние сутки - 228.

Напомним, с 11 мая в Украине ослабляют карантин, введенный из-за коронавируса.

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