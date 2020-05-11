В Украине зафиксировано 15 648 случаев COVID-19, из них 408 летальных
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В Украине на 9:00 11 мая зафиксировано 15 648 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 408 летальных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, в Украине за сутки зафиксировано 416 случаев COVID-19.
Всего в Украине с начала эпидемии коронавируса умерли от болезни 408 человек, из которых 17 - за последние сутки.
При этом выздоровели 3 288 человек, в частности, за последние сутки - 228.
Напомним, с 11 мая в Украине ослабляют карантин, введенный из-за коронавируса.