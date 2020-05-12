В мире уже 4,2 млн инфицированных COVID-19, Россия опередила Италию по количеству больных
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. По состоянию на 4:32 вторника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 285 971 человек. В свою очередь, выздоровели 1 455 862 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Всего в мире 4 175 284 инфицированных. Россия (221 344) опередила Италию (219 814) по количеству больных.
Больше всего на свете смертей зафиксировано в США - 80 397 человек, Великобритании - 32 141, в Италии - 30 739, Испании - 26 744 и во Франции - 26 646. В Китае в целом - 4637, без изменений уже более двух недель.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 347 388), Испания (227 436), Великобритания (224 332), Россия (221 344), Италия (219 814), Франция (177 547), Германия (172 576), Бразилия (169 143) и Турция (139 771).
Напомним, в Украине зафиксировано 15 648 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из которых за последние сутки - 416.