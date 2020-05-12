ВООЗ на тлі послаблень карантину в Європі застерегла від другої хвилі COVID-19

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 168044 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 122342 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 111100 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 118831 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 139053 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 143760 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 228503 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217138 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187377 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176972 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−3°
2м/с
84%
Популярнi новини

5000 птахів надії: у Києві відкрили артінсталяцію бельгійського дизайнера

10 квітня, 17:49 • 10864 перегляди

Трибунал у Гаазі не судитиме путіна, поки він залишається президентом рф - Euronews

10 квітня, 17:58 • 10575 перегляди

Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку на Житомирщині: один загиблий, п’ятеро постраждалих

10 квітня, 18:01 • 26698 перегляди

Україна готує сильні санкційні пакети проти тіньового флоту росії - Зеленський

10 квітня, 18:09 • 10144 перегляди

Шмигаль зустрівся з бельгійським колегою: говорили про оборонну співпрацю і санкції проти рф

10 квітня, 18:16 • 10096 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 168052 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 166836 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 286488 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 309165 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 390934 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 54057 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 37109 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 51638 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 53297 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 128546 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

ВООЗ на тлі послаблень карантину в Європі застерегла від другої хвилі COVID-19

Київ • УНН

 • 12676 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликає до "надзвичайної обережності" на тлі послаблення карантинних обмежень у багатьох країнах, зокрема, у Європі. Про це пише DW, передає УНН.

ВООЗ на тлі послаблень карантину в Європі застерегла від другої хвилі COVID-19

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус напередодні відзначив значні успіхи в боротьбі з пандемією викликаного коронавірусом захворювання COVID-19, проте координатор Майкл Раян застеріг від можливої другої хвилі заражень.

Послаблення карантину в Європі Раян назвав знаком надії. Водночас він закликав уряди країн світу подбати про вчасне виявлення нових заражених осіб та їхню ізоляцію. За його словами, це має допомогти "уникнути великої другої хвилі".

Своєю чергою, Гебрейєсус застеріг від поширеного в деяких країнах уявлення про те, що з часом у населення має виробитися так званий колективний імунітет до коронавірусу.

Згідно з результатами досліджень, антитіла до коронавірусу має "порівняно невелика частка населення", заявив він. За даними ВООЗ, ця частка становить від одного до 10 відсотків населення Землі. Це означає, що більша частина людей все ще вразлива до зараження.

Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, станом на 12 травня у світі нараховується 4,177 мільйона підтверджених випадків COVID-19. Найбільше заражених - у США, Іспанії, Великій Британії, Росії та Італії.

Нагадаємо, Китай визнав прорахунки під час пандемії COVID-19.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'яНовини Світу
Brent
$62.98
Bitcoin
$80,295.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,235.99
Ethereum
$1,534.51