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ВОЗ на фоне послаблений карантина в Европе предостерегла от второй волны COVID-19

Киев • УНН

 • 12676 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает к "чрезвычайной осторожности" на фоне ослабления карантина во многих странах, в частности в Европе. Об этом пишет DW, передает УНН.

ВОЗ на фоне послаблений карантина в Европе предостерегла от второй волны COVID-19

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус накануне отметил значительные успехи в борьбе с пандемией вызванного коронавирусом заболевания COVID-19, однако координатор Майкл Райан предостерег от возможной второй волны заражений.

Ослабление карантина в Европе Райан назвал знаком надежды. В то же время он призвал правительства стран мира позаботиться о своевременном выявленим новых зараженных лиц и их изоляции. По его словам, это должно помочь "избежать большой второй волны".

В свою очередь, Гебрейесус предостерег от распространенного в некоторых странах представления о том, что со временем у населения должен выработаться так называемый коллективный иммунитет к коронавирусу.

Согласно результатам исследований, антитела к коронавирусу имеет "сравнительно небольшая часть населения", заявил он. По данным ВОЗ, эта доля составляет от одного до 10 процентов населения Земли. Это означает, что большая часть людей все еще уязвима к заражению.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 12 мая в мире насчитывается 4,177 миллиона подтвержденных случаев COVID-19. Больше всего зараженных - в США, Испании, Великобритании, России и Италии.

Напомним, Китай признал просчеты во время пандемии COVID-19.

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