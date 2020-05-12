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У ВООЗ назвали Америку епіцентром пандемії COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я назвала Америку нинішнім епіцентром пандемії COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

У ВООЗ назвали Америку епіцентром пандемії COVID-19

"(Представник пресслужби ВООЗ Маргарет, - ред.) Харріс зазначила, що Америка є нинішнім "центром" пандемії, хоча вона також відзначила зростаючу кількість випадків в Африці. Однак вона сказала, що континент має "велику перевагу" перед іншими країнами, які не мають досвіду в спалахах інфекційних захворювань", - повідомили у ЗМІ.

Зазначається, що в ВООЗ особливо відзначили Південну Америку, яка має гарну інфраструктуру відстеження контактних осіб і глибоке розуміння серйозності хвороби.

"В усьому світі ми побачили, що попередження, які ми робили з самого початку (дуже завчасно), не сприймалися як попередження про дуже серйозну смертельну хворобу", - додала Маргарет Харріс, відповідаючи на запитання, щодо великої кількості хворих у США та Бразилії.

Зазначається, що наразі розробляється понад 100 потенційних вакцин проти COVID-19, декілька з них проходять клінічні випробування. У ВООЗ ще у квітні зазначали, що на створення вакцини знадобиться не менше 12 місяців.

Також вказано, що у ВООЗ бачать позитивні результати лікування від COVID-19, що зменшують тяжкість та тривалість хвороби, однак ліків, здатних вбити вірус чи зупинити його, досі нема.

Нагадаємо, ВООЗ на тлі послаблень карантину в Європі застерегла від другої хвилі COVID-19.

Також нагадаємо, наразі у світі уже 4,2 млн інфікованих COVID-19, Росія випередила Італію за кількістю хворих.

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