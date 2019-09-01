В сентябре Россия будет председательствовать в Совбезе ООН

"В течение сентября председательство в Совете Безопасности ООН переходит на правах ротации к делегации России", - говорится в сообщении.

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Напомним, в августе в Совбезе ООН председательствовала Польша.

Как сообщал УНН, в июне 2019 года Эстонию избрано непостоянным членом Совета безопасности ООН на два года.