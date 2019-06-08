Естонію обрано непостійним членом Ради безпеки ООН на два роки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Естонію було обрано непостійним членом Ради Безпеки ООН на 2020-2021 роки. Це сталося на засіданні Генасамблеї ООН в п'ятницю, 7 червня. У другому раунді голосування Естонія отримала 132 голоси, її конкурент - Румунія - лише 58 голосів. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
У виборах взяли участь 190 держав. Грузія і Латвія не пройшли до другого туру. Естонія обиралася по групі країн Східної Європи. Разом з нею в Радбез ООН також потрапили Нігер, Туніс, В'єтнам, Сент-Вінсент і Гренадіни.
У МЗС Естонії розповіли, чим країна планує зайнятись в РБ ООН.
"Пріоритетами країни в Радбезі стануть підтримку світопорядку, заснованого на міжнародному праві, підвищення ефективності роботи Ради безпеки, ознайомлення з досвідом цифрового держави, участь у вирішенні проблем клімату та екології", - заявив глава естонського МЗС Урмас Рейнсалу.
До Ради безпеки ООН входять п'ять постійних членів - США, Росія, Франція, Великобританія і Китай - і 10 непостійних членів, які обираються на два роки в порядку ротації.
Нагадаємо, в Естонії обговорили недопущення Росії в ПАРЄ.