Естонію обрано непостійним членом Ради безпеки ООН на два роки

КИЇВ. 8 червня. УНН. Естонію було обрано непостійним членом Ради Безпеки ООН на 2020-2021 роки. Це сталося на засіданні Генасамблеї ООН в п'ятницю, 7 червня. У другому раунді голосування Естонія отримала 132 голоси, її конкурент - Румунія - лише 58 голосів. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.