РБ ООН вперше за 50 років провела закрите засідання у питанні Кашміру

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Вчора, 16 серпня, Рада Безпеки ООН провела закрите засідання через ескалацію конфлікту між Індією і Пакистаном у зв’язку з ситуацією навколо регіонів Джамму і Кашмір. Про це повідомили у прес-службі ООН, зазначивши, що питання Кашміру обговорювалося в РБ ООН вперше за 50 років, інформує УНН.