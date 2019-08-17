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РБ ООН вперше за 50 років провела закрите засідання у питанні Кашміру

РБ ООН вперше за 50 років провела закрите засідання у питанні Кашміру

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Вчора, 16 серпня, Рада Безпеки ООН провела закрите засідання через ескалацію конфлікту між Індією і Пакистаном у зв’язку з ситуацією навколо регіонів Джамму і Кашмір. Про це повідомили у прес-службі ООН, зазначивши, що питання Кашміру обговорювалося в РБ ООН вперше за 50 років, інформує УНН.

“Хоча зустріч відбулася за закритими дверима у Нью-Йорку, постійний представник КНР Чжан Юн вийшов до журналістів з зали Радбезу після виголошення промов, закликавши Індію та Пакистан „утриматися від будь-яких односторонніх дій, які можуть надалі погіршити“ ситуацію, яка вже „дуже напружена та небезпечна“, — повідомляє ООН.

В ООН нагадали, що засідання РБ скликала Китайська Народна Республіка, тим самим реагуючи на прохання Пакистану від 13 серпня.

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„Проблема Кашміру має вирішуватися мирними засобами, згідно зі статутом ООН, відповідних резолюцій Ради Безпеки та двосторонніх договорів“, — наголосив постпред КНР.

Зазначається, що представниця Пакистану Маліха Лоді спілкуючись із пресою заявила, що засідання „дозволило почути голоси людей з окупованого Кашміру... на найвищому дипломатичному майданчику світу“, — сказала вона. — „Сам факт засідання доводить, що це міжнародна суперечка“.

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Пакистанський дипломат додала, що її країна готова до мирного розв’язання проблеми зазначивши, що факт скликання засідання РБ ООН зводить нанівець аргументи Нью-Делі щодо Кашміру як „внутрішньої справи“ Індії.

Після цього до представників ЗМІ підійшов постпред Індії Саїд Акбаруддін. Він вчергове наголосив, що „питання, які відносяться до статті 270 Конституції Індії“ — цілком і повністю внутрішня справа Індії”.

“Останні рішення, ухвалені урядом Індії та нашими законодавчими інституціями мають намір забезпечити гарне урядування, соціоекономічний розвиток для людей у Джамму і Кашмірі та Ладаху”, — заявив він.

Він також повідомив, що глава проблемного регіону вже оголосив план заходів, який “поверне регіон до нормального стану”.

“Індія надалі віддана меті забезпечити, щоб ситуація залишалася спокійною та мирною. Ми дотримуємося всіх домовленостей, які були підписані з цього питання”, — запевнив він.

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Водночас, не кажучи назви країни, він висловив “особливе занепокоєння тим, що одна держава використовує термінологію джихаду проти Індії та спонукає до насильства, зокрема, проти її лідерів”, та додав, що всі проблеми між Пакистаном та Індією повинні вирішуватися у двосторонньому порядку та мирно.

Нагадаємо, міністр науки і технологій Пакистану Фавад Чоудрі закликав жителів індійського штату Пенджаб, що межує з колишнім штатом Джамму і Кашмір, населеного переважно сикхами, відмовитися від служби в індійських ЗС.

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