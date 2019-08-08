Влада Індії провела арешти сотень людей на території ліквідованого штату Кашмір
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Влада Індії затримала більше 500 осіб, включаючи представників місцевих партій, на території ліквідованого штату Джамму і Кашмір, пише УНН з посиланням на CBC.
“Співробітники правоохоронних органів затримали в Кашмірі понад 500 осіб, серед них — політичні лідери і активісти. Більшість жителів залишаються вдома через посилені заходи безпеки, — йдеться в повідомленні. — В цілому ситуація в регіоні залишається спокійною, індійський уряд вживає заходів для підтримки порядку”.
Раніше агентство ANI повідомило, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді в четвер виступить зі зверненням до нації у зв’язку з ситуацією в колишньому штаті Джамму і Кашмір.
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7 серпня влада Пакистану ухвалила рішення вислати посла Індії після того, як в Нью-Делі оголосили про ліквідацію штату. Також Ісламабад заявив про намір знизити рівень дипломатичних відносин і призупинити двосторонню торгівлю з Індією.
Нагадуємо, начальник штабу сухопутних військ Пакистану, генерал Камар Джавед Баджва заявив, що пакистанська армія підтримає жителів індійського штату Джамму і Кашмір в зв’язку з рішенням Нью-Делі скасувати особливий статус регіону.