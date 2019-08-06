Генштаб Пакистану: армія країни підтримає боротьбу жителів індійського Кашміру
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Начальник штабу сухопутних військ Пакистану, генерал Камар Джавед Баджва заявив, що пакистанська армія підтримає жителів індійського штату Джамму і Кашмір в зв’язку з рішенням Нью-Делі скасувати особливий статус регіону. Про це у вівторок повідомляє агентство Associated Press Of Pakistan, інформує УНН.
“Армія Пакистану до самого кінця буде твердо підтримувати праведну боротьбу жителів (індійського) Кашміру, — підкреслив генерал. — Ми готові до будь-яких дій для виконання наших зобов’язань”.
Раніше прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан заявив, що скасування Індією особливого статусу штату Джамму і Кашмір призведе до краху миру і стабільності в регіоні.
Уряд Індії оголосив у понеділок про рішення скасувати статтю 370 Конституції, яка наділяє штат Джамму і Кашмір особливим статусом. Як повідомив в парламенті міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах, Джамму і Кашмір втрачає статус штату і стає союзною територією (має менше прав, ніж штат). Крім того, від нього відділяється історична область Ладакх, яка також стає союзної територією. За конституцією Індії, Джамму і Кашмір мав особливу автономію, в цьому штаті всі закони, прийняті центральним урядом (за винятком тих, які стосуються сфер оборони, зовнішніх зв’язків та деяких інших), повинні були проходити схвалення місцевої асамблеї. Жителі інших регіонів Індії не мали право купувати в Кашмірі землю. Джамму і Кашмір мав власний прапор, ряд інших переваг.
Як повідомляв УНН, Індія направила нові війська у регіон Кашміру та привела армію у боєготовність.