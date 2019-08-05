Скасування автономії Кашміру: Індія направила нові війська у регіон та привела армію у боєготовність
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Влада Індії почала перекидання додаткового контингенту з 8 тисяч військовослужбовців в штат Джамму і Кашмір на тлі оголошеного рішення уряду скасувати особливий конституційний статус цього регіону. Як повідомляє телеканал NDTV, військово-транспортні літаки з ранку понеділка доставляють солдат в аеропорт столиці регіону місто Срінагар, пише УНН.
Як вказує телеканал, ці військовослужбовці посилять 35-тисячне угруповання, яка вже розгорнуто в Джамму і Кашмірі. При цьому, як повідомляє інформагентство ANI, всі військові частини в Індії приведені в стан підвищеної боєготовності.
Тим часом тисячі паломників-індусів, які прямували до храму Амарнатх в Кашмірі, повертаються назад після того, як уряд рекомендував їм відмовитися від відвідування храму в кінці минулого тижня. Паломників також охороняють військові. Поліція Індії взяла в ніч на понеділок під домашній арешт лідерів впливових в регіоні партій. Серед затриманих екс-головний міністр штату Мехбуб Муфті (2016-2018 роки), а також лідер опозиції в регіональному парламенті і екс-головний міністр штату (2009-2015 роки) Омар Абдулла.
У ряді регіонів Джамму і Кашміру тим часом почалися стихійні виступи проти рішення влади скасувати особливий конституційний статус Джамму і Кашміру.
Уряд Індії оголосило в понеділок про рішення скасувати статтю 370 Конституції, яка наділяє штат Джамму і Кашмір особливим статусом. Як повідомив в парламенті міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах, виступаючи в парламенті країни, Джамму і Кашмір втрачає статус штату і стає союзною територією (має менше прав, ніж штат), від нього відділяється історична область Ладакх, яка також стає союзною територією. Очікуються й інші зміни в сфері статусу і управління Кашміром. Джамму і Кашмір при цьому збереже свій законодавчий орган.
Як повідомляв УНН, Індія позбавить Кашмір особливого статусу.