Індія позбавить Кашмір особливого статусу - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Уряд Індії заявив, що планує скасувати частину конституції, яка наділяє керований Індією Кашмір особливими привілеями, передає УНН з посиланням на BBC.
Так, стаття 370 індійської конституції, яка дає штату Джамму і Кашмір особливий автономний статус, є чутливою, тому що вона є основою, на якій княжий штат Кашмір приєднався до Індії.
Міністр внутрішніх справ Аміт Шах зробив відповідну заяву в парламенті на тлі масових протестів опозиції. Очікується, що цей крок викличе хвилювання.
Стаття 370 дозволяє штату мати власну конституцію, окремий прапор і незалежність з усіх питань, крім закордонних справ, оборони і зв’язку.
Колишній головний міністр штату Мехуба Муфти прокоментувала це в Twitter, заявивши, що такий крок фактично зробив Індію окупаційною силою в штаті.
Так, регіон Кашмір залишається спірною територією між Індією і Пакистаном з 1947 року — після того, як дві країни отримали незалежність від Великої Британії.
Антиурядові угруповання, що діють в Джамму і Кашмірі з 1989 року, вимагають незалежності від Індії. В ході зіткнень в Кашмірі до сьогоднішнього дня загинуло понад 70 тисяч осіб.
Як повідомляв УНН, нещодавно в результаті втручання сил безпеки Індії в акцію протесту прихильників незалежності Джамму і Кашміру, загинула одна людина, поранені не менше 50.