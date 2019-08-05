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Индия избавит Кашмир особого статуса - СМИ

Киев  •  УНН

 • 52189 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Правительство Индии заявило, что планирует отменить часть конституции, которая наделяет управляемый Индией Кашмир особыми привилегиями, передает УНН со ссылкой на BBC.

Так, статья 370 индийской конституции, которая дает штату Джамму и Кашмир особый автономный статус, является чувствительной, потому что она является основой, на которой княжеский штат Кашмир присоединился к Индии.

Министр внутренних дел Амит Шах сделал соответствующее заявление в парламенте на фоне массовых протестов оппозиции. Ожидается, что этот шаг вызовет волнения.

Статья 370 позволяет штату иметь собственную конституцию, отдельный флаг и независимость по всем вопросам, кроме иностранных дел, обороны и связи.

Бывший главный министр штата Мехуба Муфти прокомментировала это в Twitter, заявив, что такой шаг фактически сделал Индию оккупационной силой в штате.

Так, регион Кашмир остается спорной территорией между Индией и Пакистаном с 1947 года — после того, как две страны получили независимость от Великобритании.

Антиправительственные группировки, действующие в Джамму и Кашмире с 1989 года, требуют независимости от Индии. В ходе столкновений в Кашмире до сегодняшнего дня погибло более 70 тысяч человек.

Как сообщал УНН, недавно в результате вмешательства сил безопасности Индии в акцию протеста сторонников независимости Джамму и Кашмира, погиб один человек, ранены не менее 50.

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