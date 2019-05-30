У Кашмірі знову зіткнення
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. В результаті втручання сил безпеки Індії в акцію протесту прихильників незалежності Джамму і Кашміру, загинула одна людина, поранені не менше 50. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
Згідно з інформацією місцевих джерел, зіткнення відбулися в районі Кулгам.
Сили безпеки Індії прибули на місце перестрілки між військовими і прихильниками незалежності регіону. У цей час місцеві жителі, в основному молодь, організували акцію на підтримку сепаратистів. Для розгону присутніх були застосовані пластикові кулі і сльозогінний газ.
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Головлікар районної лікарні Кулгама Фазіль Колчак повідомив, що в лікарні і поліклініки регіону доставлено понад 50 чоловік. Стан семи з них оцінюється як важкий. Вони відправлені в Шрінагар.
Регіон Кашмір залишається спірною територією між Індією і Пакистаном з 1947 року - після того, як дві країни отримали незалежність від Великої Британії.
Антиурядові угруповання, що діють в Джамму і Кашмірі з 1989 року, вимагають незалежності від Індії. В ході зіткнень в Кашмірі до сьогоднішнього дня загинуло понад 70 тисяч осіб.