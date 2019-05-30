В Кашмире снова столкновения
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В результате вмешательства сил безопасности Индии в акцию протеста сторонников независимости Джамму и Кашмира, погиб один человек, ранены не менее 50. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
Согласно информации местных источников, столкновения произошли в районе Кулгам.
Силы безопасности Индии прибыли на место перестрелки между военными и сторонниками независимости региона. В это время местные жители, в основном молодежь, организовали акцию в поддержку сепаратистов. Для разгона собравшихся были применены пластиковые пули и слезоточивый газ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В результате перестрелки на границе Индии и Пакистана погибли 7 человек
Главврач районной больницы Кулгама Фазиль Колчак сообщил, что в больницы и поликлиники региона доставлены более 50 человек. Состояние семи из них оценивается как тяжелое. Они отправлены в Шринагар.
Регион Кашмир остается спорной территорией между Индией и Пакистаном с 1947 года - после того, как две страны получили независимость от Великобритании.
Антиправительственные группировки, действующие в Джамму и Кашмире с 1989 года, требуют независимости от Индии. В ходе столкновений в Кашмире до сегодняшнего дня погибло более 70 тысяч человек.